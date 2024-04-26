الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة في 6 أسابيع

الذهب يتجه لتسجيل أول خسارة في 6 أسابيعتتّجه أسعار الذهب نحو تسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع اليوم الجمعة، في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2334.57 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المائة إلى 2346.70 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار الذهب 2.3 في المائة منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بعد تجنّب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط، وقلّت الأسعار بنحو 100 دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 أبريل وسجّل 2431.29 دولار.

وفيما يخص المعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 27.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 في المائة إلى 988.22 دولار، والمعادن الثلاثة في سبيلها لتسجيل خسائر أسبوعية.