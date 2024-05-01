بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تداولاتها، اليوم، على انخفاض مؤشرها العام بـ 25.63 نقطة، أي بنسبة 0.36 بالمئة، ليبلغ مستوى 7025.42 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 198.7 مليون سهم، عبر تنفيذ 12139 صفقة نقدية، بقيمة 37.9 مليون دينار كويتي (نحو 115.5 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بـ8.12 نقطة، أي بنسبة 0.14 بالمئة، ليبلغ مستوى 5911.65 نقطة، من خلال تداول 117 مليون سهم، عبر إبرام 5722 صفقة نقدية، بقيمة 12.2 مليون دينار (نحو 37.2 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول بـ31.50 نقطة، أي بنسبة 0.41 بالمئة، ليبلغ مستوى 7660 نقطة، عقب تداول 81.6 مليون سهم، عبر تنفيذ 6417 صفقة نقدية، بقيمة 25.7 مليون دينار (نحو 78.3 مليون دولار).

بدوره، انخفض مؤشر (رئيسي 50) بنحو 32.07 نقطة، أي بنسبة 0.56 بالمئة، ليبلغ مستوى 5723.01 نقطة، بعد تداول 85.7 مليون سهم، عبر إبرام 3727 صفقة نقدية، بقيمة 9.11 مليون دينار(نحو 27.7 مليون دولار).