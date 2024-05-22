بيان هام صادر عن بنك اليمن الدولي

بيان هام صادر عن بنك اليمن الدوليأعرب بنك اليمن الدولي عن أسفه لنشر شائعات وأخبار كاذبة في بعض صفحات وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي، تروج لمعلومات مغلوطة تتعلق بإفلاس البنك.

وأكد البنك في بيان له أن هذه الشائعات تهدف إلى تشويه سمعته ومكانته، وإثارة البلبلة من قبل بعض المنتفعين.

وأوضح أنه استطاع أن يصمد أمام الظروف الصعبة منذ عام 2015م، ويستمر في خدمة عملائه وممارسة عمله بحرفية ومهنية عالية وفقًا للأنظمة واللوائح القانونية والتعليمات الصادرة من البنك المركزي اليمني والجهات المختصة.

وذكر البنك في بيانه أنه يقوم بنشر قوائمه المالية المدققة سنوياً، والتي توضح وضعه المالي، حيث تتجاوز أصوله وموجوداته 1.5 مليار دولار، ويبلغ رأس ماله 46 مليار ريال.. مؤكدا احتفاظه بحقه القانوني في مقاضاة من قام بنشر أخبار كاذبة تؤثر على سمعته أو القطاع المصرفي اليمني.

وحث عملاءه على عدم الانجرار وراء الأخبار والشائعات الكاذبة، مؤكداً أنه يتخذ كافة الإجراءات والضمانات اللازمة للحفاظ على أموالهم والوفاء بالتزاماته تجاههم.