فصائل فلسطينية تستهدف تل أبيب ”برشقة صاروخية كبيرة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 04:28 مساءً - قالت فصائل فلسطينية، في بيان عبر قناتها على تيليجرام، اليوم الأحد، إنها أطلقت "رشقة صاروخية كبيرة" على تل أبيب، ردًا على ما قالت إنها "المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، بحسب وكالة "رويترز".

وكان جيش الاحتلال أطلق صفارات الإنذار في تل أبيب، للتحذير من احتمال قدوم صواريخ.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، 35984 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و80643 مصابًا، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.