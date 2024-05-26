تعيين فيصل المجفل سفيرا للمملكة السعودية لدى سوريا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 مايو 2024 05:25 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وكالة واس، أن الرياض تعيين فيصل المجفل سفيرا للمملكة لدى دمشق.

وذكرت "واس" إن السفير الدكتور فيصل بن سعود المجفل، أعرب عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على الثقة الملكية بتعيينه سفيرًا للمملكة السعودية في سوريا.

وأعرب عن بالغ اعتزازه بثقة المملكة السعودية داعيًا الله أن يمده بعونه وتوفيقه لأداء مهام عمله بما يحقق تطلعات القيادة السعودية، في خدمة مصالح المملكة وتوطيد أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين.