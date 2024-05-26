ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4805.70 نقطة، مرتفعا بـ3 نقاط، وبنسبة 0.06 بالمئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 4802.71 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 14 مليونا و106 آلاف و854 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 329.4 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و285 ألفا و486 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.030 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.45 مليار ريال.