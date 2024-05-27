الكويت تدين وتستنكر العدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في رفح

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 10:28 صباحاً - ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال يكشف ارتكابها لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت للعدوان الإسرائيلي الجديد على خيام النازحين في مدينة رفح بقطاع غزة مما أودى بحياة عشرات الضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأكدت «الخارجية» في بيان صحافي اليوم، أن ما تقوم به القوة القائمة بالاحتلال ضد العزل من الفلسطينيين يكشف وبشكل جلي ارتكابها وأمام العالم أجمع لإبادة جماعية غير مسبوقة وجرائم حرب صارخة.

وأضافت أن ذلك يستدعي تدخلا فوريا وحازما من المجتمع الدولي لإلزام تلك القوات بالانصياع لكل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها قرار محكمة العدل الدولية الواضح والصريح بضرورة وقف استهداف مدينة رفح وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.