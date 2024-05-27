الأردن يدين استمرار جرائم الاحتلال وقصف مخيم للنازحين غربى رفح بقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 مايو 2024 01:28 مساءً - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، استمرار جرائم الحرب البشعة التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى فى قطاع غزة، وآخرها قصف مخيم للنازحين قرب مقر لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأنروا" غربى رفح يوم أمس، وذلك فى تحدٍ صارخ لقرارات محكمة العدل الدولية وانتهاك جسيم للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة فى بيان اليوم الاثنين، عن إدانة المملكة واستنكارها المطلق لهذه الأفعال والجرائم التي تمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتتنافى مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، وتمثل جرائم حرب على المجتمع الدولي بأكمله التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وطالب السفير سفيان القضاة المجتمع الدولى بضرورة التحرك بشكل فورى وفاعل وإلزام إسرائيل بتحمل مسؤولية ممارساتها ومحاسبتها على أفعالها، ووقف انتهاكاتها المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتأمين الحماية للمدنيين العزل في غزة ولمنظمات الإغاثة وموظفيها، وخاصة وكالة "الأنروا" التي تقوم بدور إنساني كبير في تقديم المساعدات الإنسانية والخدمات للأشقاء الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها قطاع غزة.