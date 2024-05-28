رفع العلم الفلسطينى فوق البرلمان الأيرلندى بعد اعتراف دبلن رسميا بدولة فلسطين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 28 مايو 2024 03:35 مساءً - رفعت الحكومة الأيرلندية، العلم الفلسطينى اليوم الثلاثاء، فوق لينستر هاوس "مقر البرلمان الأيرلندى" لتعلن رسميا اعترافها بفلسطين كدولة ذات سيادة ومستقلة، كما وافقت على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بين أيرلندا وفلسطين.

وسيتم تعيين سفير أيرلندا لدى دولة فلسطين إلى جانب سفارة كاملة لأيرلندا في رام الله، بحسب صحيفة أيرلاند إكسامينر الأيرلندية.

وقالت الحكومة الأيرلندية - في بيان - إنها لاحظت "الخلفية المأساوية" لإعلان اليوم الثلاثاء، ودعت - مرة أخرى - إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال رئيس الوزراء الإيرلندى سيمون هاريس "إن قرار أيرلندا هذا يتعلق بإبقاء الأمل حيا. يتعلق الأمر بالإيمان بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإسرائيل وفلسطين للعيش جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وأضاف: "أردنا الاعتراف بفلسطين في نهاية عملية السلام، لكننا اتخذنا هذه الخطوة جنبا إلى جنب مع إسبانيا والنرويج لإبقاء معجزة السلام حية".

ودعا هاريس - مرة أخرى - رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو إلى "الاستماع إلى العالم ووقف الكارثة الإنسانية التي نشهدها في غزة".