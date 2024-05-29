مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 10:28 صباحاً - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، بأن المستوطنين اقتحموا الأقصى عبر مجموعات، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

ويقتحم المستوطنون بشكل متكرر ساحات المسجد الأقصى. والأسبوع الماضي اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال.

وقالت حركة حماس، إن إقدام بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى، هو عمل عدواني يصب الزيت على النار.

ومنذ العام 2003 تسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد في ظل حراستها، وهو ما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بتوقفه، لكن الاحتلال لا يستجيب لطلباتها المتكررة.