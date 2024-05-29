مسئول كويتي : أولوية قصوى للقضية الفلسطينية في وسائل الاعلام العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 مايو 2024 03:31 مساءً - اكد مسئول اعلامي كويتي أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب تبنى توصية بالاجماع في اجتماعه امس بالمنامة باعطاء الأولوية القصوى للبنود المتعلقة بالقضية الفلسطينية في وسائل الاعلام العربية .

وأشار وكيل قطاع الاعلام الخارجي بوزارة الإعلام الكويتية بالتكليف بدر الطراروة الي موافقة وفد دولة الكويت خلال اجتماعات الدورة ١٩ للمكتب التي اختتمت امس بالعاصمة البحرينية على توصيات اللجنة الدائمة للإعلام العربي الخاصة باعتماد مناهج الإعلام التربوي في المؤسسات التعليمية العربية، وتجويد الاداء الإعلامي للصحفيين ، وتشجيع الكفاءات الشبابية من خلال رعاية الكويت لجائزة التميز الإعلامي تمهيدًا لعرضها أمام اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب المقرر عقده اليوم الأربعاء.