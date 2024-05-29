الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار
انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة قبل ظهور بيانات التضخم التي يمكن أن توفر المزيد من الوضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة ليصل إلى 2356.92 دولار للأوقية، وكانت الأسعار قد وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2449.89 دولار في 20 مايو الجاري.
وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة لتبلغ 2357.80 دولار.
كما زاد الدولار 0.1 في المائة، في حين ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى مستويات قياسية خلال عدة أسابيع.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 31.99 دولار، وتراجع البلاتين 0.7 في المائة إلى 1056.06 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.6 في المائة إلى 978.47 دولار.
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