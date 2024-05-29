بورصة مسقط تفقد 3.5 نقطة

بورصة مسقط تفقد 3.5 نقطةأغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 4825.60 نقطة منخفضا بـ3.5 نقطة، وبنسبة 0.07 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4790.51 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و28 ألفا و119 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 71.2 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول، والتي بلغت 7 ملايين و54 ألفا و191 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية قد انخفضت بنسبة 0.197 بالمئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 24.43 مليار ريال.