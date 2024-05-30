الرئيس الإماراتي: يجب الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 30 مايو 2024 09:31 صباحاً - أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، اليوم الخميس، أن اجتماع منتدى التعاون العربي الصيني يأتي في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته منتدى التعاون العربي الصيني إلى أن «منطقة الشرق الأوسط تشهد توترات متصاعدة جدا نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة وما تسببه من أوضاع إنسانية صعبة لسكانه ما يزيد من أهمية العمل العربي والصيني المشترك».

وشدد على أن «هناك أهمية للعمل العربي والصيني المشترك بجانب الجهود الدولية من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار وتوفير الحماية لسكان غزة وتأمين تدفق المساعدات وإيجاد أفق للسلام العادل والشامل وحل الدولتين».

وأضاف الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في كلمته: «نثق في أن بكين ستواصل نهضتها وتقدمها وستعمل على تعزيز التعاون والعمل العربي الصيني».

وتابع الشيخ محمد بن زايد: «دولة الإمارات تؤمن بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا، واجتماعنا اليوم تجسيد للعلاقات المتميزة بين الصين والدول العربية وتأكيدا للحرص المشترك على الارتقاء بالتعاون العربي الصيني نحو آفاق أرحب» .

كما أكد على أن دولة الإمارات حريصة على التعاون مع أشقائها من الدول العربية لدعم وتعزيز مسيرة التعاون العربي الصيني بما يخدم تطلعات الجانبين الصديقين.

وانطلقت الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الصيني – العربي، الخميس، في بكين، بمناسبة الذكرى الـ20 لتأسيس المنتدى.

المنتدى انعقد بحضور الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي, والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس التونسي قيس سعيّد، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.

ويشارك رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد اليوم في أعمال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، بحضور الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب بالعاصمة الصينية بكين.