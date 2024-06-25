رئيس وزراء فلسطين: حديث إسرائيل عن طرف آخر يحكم غزة سيخلق فوضى

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 يونيو 2024 04:32 مساءً - بحث محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، مع أنالينا بيربوك، وزيرة الخارجية الألمانية، آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، وسبل وقف الحرب على شعب فلسطين وتعزيز الجهد الإغاثي في قطاع غزة.

وأكد مصطفى لـ"بيربوك" خلال زيارتها رم الله، أن تطبيق قرار مجلس الأمن الأخير 2735 هو بداية جيدة من أجل الوصول لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات لقطاع غزة في المرحلة الأولى، التي هي أولوية قصوى، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشدد على أهمية بذل المزيد من الجهود المشتركة لوقف كل الإجراءات واقتحامات الاحتلال واعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية.

وجدد مصطفى تأكيده أن الحكومة لم تغادر قطاع غزة أبدًا، وهي المسؤولة عن تقديم كل الخدمات في القطاع منذ تأسيس السلطة الوطنية، وأن الحديث الإسرائيلي عن طرف آخر يحكم القطاع سيخلق الفراغ الذي بدوره سيخلق الفوضى وعدم الاستقرار.

وأشار إلى أن استمرار إسرائيل باحتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، والاقتطاعات منها، يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها، مطالبًا ألمانيا بدعم الحكومة لضمان استمرار تقديم الخدمات في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم.

وبحث مصطفى مع بيربوك سبل دعم جهود الحكومة في برنامج الإصلاح المؤسسي، وتعزيز التعاون خاصة من خلال عقد اللجنة الوزارية المشتركة، التي تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والمشروعات التنموية.

من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أهمية استمرار الجهود الأمريكية والأوروبية والعربية المشتركة للوصول إلى حل للصراع وحل الدولتين، وبذل بلادها الجهود من أجل إفراج إسرائيل عن الأموال الفلسطينية المحتجزة.