الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب بيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.
وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2361.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع أكثر من واحد في المائة أمس الاثنين.
كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2369.70 دولارا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 30.84 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1005.25 دولارات، بينما ربح البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1009.93 دولارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.