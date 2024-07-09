الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخم

الذهب يرتفع مع ترقب بيانات التضخمارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد في الجلسة السابقة مع ترقب بيانات التضخم لشهر يونيو لتقييم الخطوة التالية من قبل البنك المركزي الأمريكي.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 2361.77 دولارا للأوقية (الأونصة) بعد أن تراجع أكثر من واحد في المائة أمس الاثنين.

كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 2369.70 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 30.84 دولارا للأوقية، وزاد البلاتين 0.9 في المائة إلى 1005.25 دولارات، بينما ربح البلاديوم 0.1 في المائة إلى 1009.93 دولارات.