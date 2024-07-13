حماس: مقتل أكثر من 100 بالهجوم على المواصي في خان يونس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 يوليو 2024 07:28 مساءً - أعلنت حماس، عن مقتل أكثر من 100 بالهجوم على المواصي في خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن محمد الضيف قائد الجناح العسكري لحركة حماس كان مختبئا فوق الأرض في مدينة خان يونس بقطاع غزة.

وذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلا عن "تقرير" غير محدد أن هدف الغارة في منطقة المواصي جنوب قطاع غزة كان محمد ضيف، لكن لا يوجد تأكيد حتى الآن بشأن اغتياله أو إصابته.

في غضون ذلك، ذكرت إذاعة الجيش نقلا عن ثلاثة مصادر دفاعية أن الهدف كان “كبيرا جدا” وأن النتائج لم تتضح على الفور.

فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أخرى، أن قائد كبير آخر في حماس كان برفقة محمد ضيف عندما تم استهدافه في غارة جوية إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات.

وأوضحت القناة الـ12 العبرية أنه إلى جانب الضيف كان هناك رافع سلامة، قائد لواء خان يونس التابع لحماس.