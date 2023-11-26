«لن تغوص وحيدا» يحصد المركز الأول فـي مهرجان السينما الدولي للبحر بالمغرب

الرباط ـ العُمانية: حصد الفيلم الوثائقي العُماني القصير (لن تغوص وحيدًا) للمخرج فهد الميمني عضو الجمعية العُمانية للسينما المركز الأول في مهرجان السينما الدولي للبحر بالمملكة المغربية، الذي اختتمت فعالياته أمس بسيدي أفني مير الليفت واستمر 4 أيام.

ويعكس الفيلم رحلة فنية فريدة، وتميز بتصوير سينمائي استثنائي وقدرة على استكشاف قضايا بيئية بشكل مُلهِم، ويتحدث عن عالم أعماق البحار والمحيطات بطريقة ساحرة ومبهرة، ويبرز عراقة الثقافة العُمانية وجمال الطبيعة والحياة البحرية بجزر الديمانيات ويحكي أيضًا قصة البحَّارَين العُمانيَّين فيصل اليزيدي وأحمد البوسعيدي وعلاقتهما الوطيدة بهذا العالم الساحر حيث يتقاسمان تجاربهما ومغامراتهما بين البَر والبحر. وشاركت في المهرجان عدَّة أفلام دولية من إسبانيا وروسيا وتونس والمغرب والجزائر والعراق.

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