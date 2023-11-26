يوم للنجوم.. مشاهير ولدوا في الـ25 من نوفمبر

القاهرة - محمد ابراهيم - في بداية موسم برج القوس الذي يبدأ من الـ٢٣ من نوفمبر نرصد لكم اهم الفنانين الذين ولدوا بيوم الـ٢٥ من نوفمبر وهم مواليد برج القوس.





أسمهان





وُلدت أسمهان، المعروفة أيضًا بـ آمال فهد الأطرش، في 25 نوفمبر 1912، وكانت مغنية وممثلة سورية بارزة. كانت شقيقة للموسيقار فريدالأطرش، وحققت شهرة واسعة كواحدة من أبرز مطربات وممثلات عصرها. رحلت عن الحياة في حادث سيارة في طلخا، على طريق رأسالبر، في 14 يوليو 1944، وكانت في عمر الـ 32 عامًا.





سامية الجزائري





سامية الجزائري، ممثلة سورية ولدت في 1946، نشأت في أسرة فنية بارزة، وتُعد واحدة من أبرز نجمات الدراما والكوميديا في سوريا. بدأت مسيرتها الفنية عام 1963 في التلفزيون، حيث شاركت في تمثيلية اجتماعية بعنوان "أبو البنات". ومن بين مسلسلاتها الشهيرة،"عيلة خمس نجوم" حيث أدت دور أم أحمد.





صباح بركات





صباح بركات، الممثلة السورية الشهيرة ولدت في عام 1967، حازت على شهرة واسعة من خلال مشاركتها في العديد من الأعمالوالمسلسلات والمسرحيات في سوريا، وحصلت على تخرجها من كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية.





لطيفة رأفت





لطيفة رأفت، المغنية المغربية الشهيرة ولدت في عام 1965 في مدينة القنيطرة. بدأت مسيرتها الفنية في سن المراهقة عام 1982 بأغنية "موال الحب". وفازت بلقب أفضل مغنية مغربية في عام 1985 بفضل أغنيتها "خويي خويي". قدمت أيضًا دويتو ناجح مع المطربالجزائري محمد لمين في أغنية "توحشت بالزاف" عام 2006.





لانا الجندي





لانا الجندي، الإعلامية وكاتبة القصة القصيرة والصحافية والسيناريست السورية، وُلدت في عام 1977 في مدينة دمشق. حازت علىتعليمها في معهد العلوم السياحية والفندقية، وتقيم حاليًا في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تعمل في قناة سكاي نيوز العربية، وتماختيارها في عام 2019 ضمن قائمة المئة الأكثر تأثيرًا في صناعة السينما العربية، وفقًا لمركز السينما العربية. من بين مؤلفاتها مجموعةقصصية بعنوان "رقصة الحياة" في عام 1999، ومجموعة أخرى بعنوان "رغبات امرأة" في عام 2008.

كما كتبت العديد من حلقات المسلسل التلفزيوني "بقعة ضوء" على مدى 11 موسمًا، بالإضافة إلى كتابتها لمسلسل "لشو الحكي".