القاهرة - محمد ابراهيم - بين الفن والحياة الشخصية.. قصة انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

في متاهة الحياة الفنية، تبرز القضايا الشخصية أحيانًا بشكل لا يُفهم أو يُتوقع، واحدة من تلك القضايا التي أثارت اهتمام الجمهور خلال الساعات الماضية، هي طلاق الفنان يوسف الشريف والفنانة إنجي علاء.

وفيما يلي تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية لمتابعيها حقيقة طلاق الفنان يوسف الشريف وإنجي علاء.

بين الفن والحياة الشخصية.. قصة انفصال يوسف الشريف وإنجي علاء

طلاق يوسف الشريف وإنجي علاء

أعلن الفنان يوسف الشريف انفصاله رسميًا عن زوجته السيناريست إنجي علاء، بعد زواج دام أكثر من 14 عام، فضلًا عن العمل سويًا في أعماله الدرامية.

حيث نشر يوسف الشريف، خبر انفصاله عبر حسابه على منصة «إكس»، كاتبًا: «قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن يوسف الشريف، وإنجي علاء، أنه قد تم الانفصال الرسمى بيننا، مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل، تقديرًا لسنوات العشرة الطيبة التى جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا».

وأضاف: «دعواتكم ربنا يكتبلنا اللى فيه الخير.. أشهد الله يا إنجي أنني طوال فترة زواجنا ماشوفتش منك غير كل خير، وربنا يوفقك فى اللى جاي.. الحمد لله على كل شىء».

يوسف الشريف في رمضان 2024

وفي هذا الصدد، يجدر الإشارة إلى أنه من المقرر أن يشارك الفنان يوسف الشريف في الماراثون الرمضاني لعام 2024، حيث يتولى دور البطولة في مسلسل "الراكون" الذي من تأليف إنجي علاء، حيث يستمر العمل في إطار تشويقي اجتماعي، ويأتي كتتويج لنجاحاتهما المشتركة في أعمال درامية سابقة، مثل مسلسل "الصياد" ومسلسل "ضد مجهول" وغيرها من الأعمال المميزة.

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آخر أعمال يوسف الشريف

يعتبر مسلسل "كوفيد 25" آخر إبداعات الفنان يوسف الشريف، حيث تم عرضه في السباق الرمضاني لعام 2021، وقد جمع العمل فريقًا نجمًا يضم أحمد صلاح حسني، ميرنا نور الدين، أيتن عامر، إسلام جمال، أمير العايدي، وعدد آخر من الفنانين. المسلسل، الذي يعود لتأليف إنجي علاء، حقق نجاحًا كبيرًا، وتدور أحداثه في عام 2025، حيث ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين للهجوم والقتل. يقع على عاتق الطبيب ياسين المصري مهمة كشف المؤامرة التي أدت إلى انتشار المرض والتصدي لاقتراب نهاية العالم، وتأخذ الأحداث منحى مثيرًا ومعقدًا بعد ذلك.