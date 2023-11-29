نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. كلمات أغنية "غيرك حاول" لـ مسلم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم المطرب مسلم، تريند تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب، بأغنيته الجديدة “غيرك حاول”، والتي هي من إنتاج روتانا، وإحتلت أغنية عيرك حاول المركز الأول، تخطت حاجات الـ 50 ألف مشاهدة على تطبيق يوتيوب، بعدما قامت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات بطرح الاغنية، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات رقمية أخرى.



تعاون مسلم مع روتانا



ويعد هذا التعاون هو التعاون الثاني بين مسلم وروتانا بعد حل الخلافات مع منتجه السابق سلطان الشن، الذي قدم شكوى في نقابة المهنالموسيقية بسبب عدم التزام مسلم ببنود التعاقد السابق بينهما، حيث طرح مسلم سابقًا أغنية قلبي بالتعاون مع روتانا.

آخر أعمال مسلم

ومن ناحية اخري، كان آخر أعمال مسلم هي أغنية "قلبي" التي طرحتها "روتانا"، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، أغنية“قلبي”، من غناء وكلمات وتوزيع موسيقي "مسلم".

كلمات أغنية غيرك حاول

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

غيرك حاول

بس اتزاول

يا بني اتلاشه

أبو المسالم

قلبك ناي

هاكلو حي

سهل تكون جنبي

صعب تبقى زي

صعب تبقى زيي

صعب تبقى زيي

عيني ع الكارزما

عيني ع السبات

قاعد هنا

ومسمع هناك

ومسمع هناك

عيون مش خضرة

و الهيبة حضرة

رقص عضلة

و اوقف عضلة

اه يا وعدي ومن بعدي هيجي

مجنون جنبي بياخد اللقطة

محدش في جيالي عارف يجيلي

تقيل عليهم انا حمدي الوزير

اهدي يا عرب واطي الصوت

مبقاش ليك طلب رايح تموت

انا مش بخاف ولا اهيب واكن

مع اي حد اسم وسن

مع اي حد اسم وسن



ده الموضوع ده الحوار

عملنا الفلوس لسه الاثار

هنا في دماغ هنا في ابتكار

هنا في جنون هنا في وكار

معرفش اصلح ضرب وفضايح

ارقد واسقط شيك بس صايع

هما يزولوني وانا ع قلبي مرواح

لو قفلت مني اه هتهب خالص

تعوجها معايا تخش في قصة

واللي تجيبه مش هكبر ليه

انتو الاتنين هتشوفه وش

احنا التلاتة هنتفأج بيه

احنا الوجهة قيمة وقامة

باجي بشوقي مش زيك باجي ب ماما

انتو اعداء مش حمل ذكائي

هنخدهم جولة نصعدهم للنهائي