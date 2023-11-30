ليلى علوي تعبر عن سعادتها بإقامة فرح في مخيم الإيواء بغزة

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أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة ليلى علوي عن سعادتها الشديدة بإقامة أحد الأفراح في مخيم الإيواء بغزة، وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وكتبت ليلى علوي على حسابها على “إنستجرام”: “شفت امبارح الفرح اللي اتعمل في مخيم الإيواء وفرحت من كل قلبي بيهم لأن طول ما فينا نفس الحياة لازم تعود لا بد للحياة أن تعود”.



بـ 4 أعمال سينمائية ومسرحية.. ليلى علوي تعيش حالة من الانتعاش الفني

وتستكمل النجمة ليلى علوي حالة النشاط الفني التي بدأته، وبعد النجاح الكبير التي حققته من خلال فيلم "شوجر دادي" تستعد لحصد ثمار نجاحها وتألقها بخمسة أعمال متنوعة بين الأعمال السينمائية والمسرحية.



بعد غياب 25 عامًا ليلى علوي تعود إلى خشبة المسرح في موسم الرياض 2023



فتعود النجمة القديرة ليلي علوي بعد غياب دامت لأكثر من 25 عامًا، للوقوف على خشبة المسرح مجددًا، وذلك من خلال مسرحية تحمل عنوان "الصندوق الاحمر" والذي يعرض في موسم الرياض 2023.



مسرحية "الصندوق الاحمر" تدور أحداثها حول، طبيبة الأمراض النفسية (فريدة) تواجه تحديًا كبيرًا في مشوارها المهني عندما يُطلب منها متابعة الحالة الصحية لابنة حبيبها السابق، فتحاول فصل مشاعرها العاطفية عن عملها واحترافيتها المهنية.



ليلى علوي تعيش حالة من النشاط السينمائي بـ 4 أفلام

أما عن الأعمال السينمائية فتستعد الفنانة ليلى علوي لتقديم 4 أعمال متنوعة، حيث تنتظر الفنانة ليلى علوي حاليًا عرض فيلمها الجديد”آل شنب” المقرر عرضه في السينمات يوم 29 نوفمبر الجاري، حسبما أعلنت الشركة المنتجة، بعد تأجيل "مهرجان الجونة السينمائي" حيث كان من المقرر عرضه ضمن فاعليات المهرجان، ليكون ثاني أفلام الموسم الشتوي حيث ينافسه فيلم "بلموندو" للفنان حسن الرداد، ولكن بسبب الوضع الراهن في غزة تم تأجيل المهرجان مرتين.

فيلم "آل شنب" تدور أحداثه في إطار عائلي لايت حول وفاة شخص من عائلة "شنب" بصورة مفاجئة، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الدفن والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد، وفي ظل التجمع العائلي الكبير المؤلف من أربع شقيقات وأبنائهن وأحفادهن تنفجر المواقف الكوميدية بينهم، ويضم الفيلم نخبة من نجوم الوسط الفني فهو من بطولة ليلى علوي، لبلبة، محمود البزاوي، سوسن بدر، هيدي كرم، علي الطيب، أسماء جلال، خالد سرحان، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، والعمل من تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.



ليلى علوي تجدد تعاونها مع بيومي فؤاد في "جوازة توكسيك"



وتجتمع ليلى علوي للمرة الثالثة على التوالي مع الفنان بيومي فؤاد في السينما، من خلال فيلم "جوازة توكسيك" بعدما قدما سويًا فيلمي "ماما حامل" عام 2021، وشوجر دادي عام 2023، وتستعد ليلى لتصوير مشاهدها في خلال شهر نوفمبر الجارى، والذي تجسد خلاله شخصية مهندسة متزوجة من بيومي فؤاد، وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي اجتماعي.

فيلم “جوازة توكسيك” يضم مجموعة من النجوم فهو بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، نسرين طافش، محمد أنور، ملك قورة، وعدد آخر من النجوم، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



ليلى علوي تتعاون مع شيرين رضا في "المقسوم"

وتواصل ليلى نشاطها الفني السينمائي الذي بدأته في أول 2023، إذ بدأت مؤخرًا في تصوير مشاهدها الأولى من فيلم "مقسوم" وتتعاون من خلاله مع النجمة شيرين رضا.

تدور أحداث فيلم “المقسوم”، في إطار اجتماعي موسيقي كوميدي حول شخصية مطربة معتزلة كان لها فرقة موسيقية في التسعينيات من القرن الماضي، وستقدم عدة أغاني خلال الأحداث، ويشارك في بطولته بجانب ليلى علوي، كلًا من شيرين رضا، سماء إبراهيم، سارة عبدالرحمن، عمرو وهبة، ومن تأليف هيثم دبور وإخراج كوثر يونس، ومن إنتاج blue print وسينرجي فيلمز وأفلام مصر العالمية.



ليلى علوي تعيد ذكريات 25 يناير في "التاريخ السري لكوثر"



ومن جانبه، كانت قد انتهت ليلى علوي من تصوير فيلم "التاريخ السري لكوثر"، وكشفت مؤخرًا أنه سيعرض على المنصات الإلكترونية قريبًا، ولم يتم طرحه في دور العرض السينمائية.



وكانت قد صرحت ليلى أن الفيلم مختلف تمامًا عن أعمالها السابقة، واصفة أحداث العمل بأنها "رائعة"، حيث تدور أحداث الفيلم حول الوقائع التي تلت ثورة 25 يناير، وتتناول فكرة ضرورة امتلاك المواطن المصري للفكر والوعي اللازم لاستيعاب ما يحدث حوله من أمور مختلفة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد أمين، وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد أمين، ويضم العمل مجموعة من النجوم ليلى علوي، زينة، إيناس كامل عبدالرحيم حسن، أحمد حاتم، فراس سعيد، محسن محي الدين.