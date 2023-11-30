نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمود حجازي برفقة زوجته في أحدث ظهور (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان محمود حجازي، مجموعة من الصور الجديدة له برفقة زوجته، وذلك أثناء حضوره العرض المسرحي "الأسد الملك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.





محمود حجازي وزوجته من أحدث ظهور





وظهر حجازي خلال الصور برفقة زوجته، من أمام المسرح الذي سيشاهد من عليه عرض "the lion king".





وعلق الفنان محمود حجازي على الصور قائلا: "واحد من أفضل العروض الذي رأيتها على الإطلاق، لقد كانت تجربة خاصة للغاية، لمشاهدةأحد برامج طفولتي المفضلة على المسرح، مع حبي، الأسد الملك".









ما هي آخر أعمال محمود حجازي الدرامية؟



ويعد مسلسل الكتيبة 101 آخر عمل شارك فيه الفنان محمود حجازي والذي عرض خلال موسم رمضان 2023، وضم مجموعة كبيرة منالفنانين منهم خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، وليد فواز، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، لبلبة، ميرنا نور الدين، رشا مهدي، محمود عبدالمغني، أحمد عبد العزيز، نور النبوي، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، والعمل ضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف منهممحمد رجب، والعمل تأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجي.





أحداث الكتيبة 101



تدور أحداث مسلسل الكتيبة 101، حول كيفية نجاح تلك الكتيبة في التصدي للتكفيرين الموجودين في سيناء، ويعرض المسلسل بطولاتالقوات المسلحة في الحفاظ على الوطن من الأعداء، والتضحيات المقدمة من أجل سلامة وأمن الوطن.

آخر أعمال محمود حجازي السينمائية



ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمود حجازي، فيلم "في عز الضهر" بطولة الفنان المصرى العالمى مينا مسعود، ومن تأليف كريم سرور،وإخراج مرقس عادل، حيث جاء التعاقد مع جميلة بعدما اعتذرت الفنان هنا الزاهد، والفيلم كان قد انطلق تصويره منذ فترة وتوقف طوال الفترة الماضية.





أحداث الفيلم



وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة، حيث يجسد مينا مسعود دور رئيس عصابة دولية ترتكب الكثير من الجرائم حول العالم،بالتزامن مع دخوله فى قصة حب مع إحدى ممثلات الفيلم.