نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في عيد ميلاد أيقونة الجمال والموضة... رانيا يوسف قيمة فنية لا تتغير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يصادف اليوم الجمعة ١ ديسمبر ذكرى ميلاد الفنانة رانيا يوسف، فهي مثال للمرآة القوية والجميلة والأنيقة، فقد تميزت أسلوب رانيا يوسف بالسهل الممتنع، فقد تكون الام والأخت والمرأة القوية وتارة الضعيفة فقد استطاعت ان تتربع على عرش الساحة الفنية بشخصيتها وأعمالها الناجحة، فهي لا تعتمد على جمالها فقط بل تعتمد على ثقافتها ومعرفتها للشخصيات التي تقوم بها، وعادة ما تتصدر الفنانة رانيا يوسف تريند نظرا لصراحتها واطلالتها المتميزة.

ويبرز دوت الخليج الفني تقرير عن أبرز الأعمال الفنية التي أبدعت بها



معلومات عن رانيا يوسف

رانيا يوسف هي ممثلة مصرية، حاصلة على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. بدأت بالظهور من خلال مجال الإعلانات، كان أول دور لها بمسلسل العقاب ثم دور أكبر بفيلم الناجون من النار عام 1994، ثم شاركت بمسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. كان دورها في مسلسل عائلة الحاج متولي هو دورها الأول البارز أمام الجمهور.

بداية انطلاق رانيا يوسف

والدها ضابط بينما والدتها تعمل مضيفة جوية، حصلت على شهادة الثانوية العامة من مدرسة سانت كلير وحصلت على ليسانس آداب قسم اللغة الإنجليزية من جامعة القاهرة. ثم بدأت حياتها المهنية بالعمل كعارضة أزياء والظهور في بعض الإعلانات.

بدايتها في التمثيل 1993 - 2001



بدأت في أدوار صغيرة من خلال التلفزيون والسينما في عام 1993، كان أول دور لها بمسلسل العقاب قدمها المخرج علي عبد الخالق بدور أكبر من خلال فيلم الناجون من النار عام 1994.

ثم شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر عام 1997 وحصلت على مركز الوصيفة الأولى. وفي نفس العام شاركت في فيلم دمي ودموعي وابتسامتي مع الفنانة شريهان عن قصة الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس وإخراج تيسير عبود، وبعدها منذ عام 1998 حتى عام 2001 شاركت بأدوار صغيرة في عدة أعمال فنية وهي القلب يخطئ أحيانًا عام 1998، ومسلسل خلف الأبواب المغلقة وفيلم النيل عام 1999 وفيلم الكاشي ماشي عام 2000 ومسلسل النساء قادمون عام 2001.

مرحلة التألق والنجومية



ظهر نجاحها في مسلسل عائلة الحاج متولي مع الفنان نور الشريف ومن إخراج محمد النقلي والذي شاركت فيه بدور عميق، حيث تمكنت من خلال دورها بالمسلسل أن تضع قدمها على سلم النجومية؛ والذي قد ساهم الكثير في انتشار إسمها.

فأعادت التجربة مع طاقم العمل نفسه عام 2002 في مسلسل العطار والسبع بنات،ثم بعد ذلك شاركت في الكثير من الأعمال الفنية من أفلام ومسلسلات.

آخر أعمال رانيا يوسف

يذكر أن حققت الفنانة رانيا يوسف شهرة واسعة الكثير من الأعمال أبرزها مسلسل الآنسة فرح ومسلسل اللعبة، وغيرها من الأعمال.

