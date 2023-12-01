رامي جمال يتصدر التريند بأغنية "جيت متأخر"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازالت أغنية "جيت متأخر"، للفنان رامي جمال تتصدر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بعد أقل من 72 ساعة من طرحها، وعلى جميع منصات الاستماع الرقمية، ومحطات الراديو.



فقد احتلت أغنية "جيت متأخر" لـ رامي جمال، المركز السادس ضمن الأكثر استماعًا ورواجًا على منصة "يوتيوب"، فقد حققت ما يقرب من نصف مليون مشاهدة في أقل من ثلاث أيام من طرحها.

رامي جمال يتعاون مع زوجته ناريمان في أغنية جديدة

سبق، واعلن رامي جمال عن تجديد تعاونه مع زوجته ناريمان في أغنية جديدة، بعد أن قدم أغنية مش ملاحظ حاجة والتي تعد أول تعاون بينهما منذ 3 سنوات، والأغنية من كلمات الشاعر الغنائي أحمد المالكي، ألحان رامي جمال، وتوزيع موسيقي وسام عبدالمنعم، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا ولاقت ردود أفعال على أغنية إيجابية وساخرة في نفس الوقت، ولكن الأغلبية أشادوا بها، وحققت أعلى نسب مشاهدة، وهي من ضمن ألبوم رامي جمال 2020 أنا لوحدي.

آخر أغاني رامي جمال

وكان اخر أعمال رامي جمال الغنائية هي أغنية “حكايتنا”، حيث كانت الأغنية من إنتاج وألحان رامي جمال، ومن كلمات الشاعر محمد أبونعمة.

آخر حفلات رامي جمال

ويذكر ان رامي جمال، قد أحيا مؤخرًا أمسية غنائية تحت شعار "ليلة الدموع" على مسرح بوليفارد سيتي ضمن حفلات موسم الرياض، بمشاركة رامي صبري، تامر عاشور، آدم، وقدم خلاله العديد من أغانيه المميزة منها "مات اللي فات"، سبق وأحيا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية وسط حضور الآلاف من محبيه وعشاقه الذين توافدوا علي مكان الحفل قبل انطلاقه بعدة ساعات ورفع الحفل شعار "كامل العدد"، وقدم رامي خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا من كل الحضور منها "اوعديني، جتلك، انا مش كداب" وغيرها من الأغاني، كما تعاون مع مصمم الإضاءة العالمي طارق صبري الذي قدم عرضا مبهرا، وحرص رامي في نهاية الحفل علي توجيه الشكر لكل القائمون على الحفل والجمهور أيضا.