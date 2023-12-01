تعرف على سبب غياب غسان مسعود عن الدراما المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - قال الفنان السوري غسان مسعود إن عدم مشاركته في أعمال درامية مصرية يعود لكونه يصل دومًا لطريق مسدود مع صنَّاع الدراما في مصر، إما بسبب ضعف النص نفسه وعدم اقتناعه به، أو عدم ملائمة الدور له، أو بسبب ظروف إنتاجية.

الفنان غسان مسعود

غسان مسعود يتحدث عن أعمال لم تكتمل

أضاف "مسعود" خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" عبر قناة "ON"، أن هناك أعمالًا كثيرة كان يود أن تكتمل أمور التعاقد فيها لكنها لم تتم، منها مسلسل "واحة الغروب" مع المخرجة كاملة أبو ذكري.

تابع: "كنت هشتغل مع الرائعة المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري، وكنت حابب النص، لكن لم نصل أنا والإنتاج للغة مشتركة".

وواصل: "أنا متابع شغل كاملة، في حد بيتذوق الفن وميتابعش شغل كاملة؟ أستاذة بكل المقاييس، حبيت تفكيرها واللي بتعمله.. وعملت تنازلات إنتاجية قوية لأجل خاطر كاملة أبو ذكري في (واحة الغروب) لكن لم تتم الأمور.. وكان في تجربة تانية مع الدكتور يحيى الفخراني، أعتقد مسلسل (شيخ العرب همام)، لكن لأسباب إنتاجية لم نتفق".