نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأبيض والأسود أبطال فيلم شماريخ يتألقون في العرض الخاص بمهرجان البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تألق نجوم فيلم “شماريخ” أثناء وصولها إلى السجادة الحمراء لإفتتاح مهرجان البحر السينمائي الدولي في دورته الثالثة والذي يقام حاليًا في المملكة العربية السعودية تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه، بالإضافة لحضور مجموعة من نجوم هوليوود، وعدد من الشخصيات الهامة المرموقة.

وظهروا أغلب أبطال العمل بإطلالة جذابة بين الأبيض والأسود، وظهرت الفنانة أمينة خليل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانًا أبيض، واعتمدت على مكياج هادئ يميل للألوان الترابية.

أمينة خليل

بينما ظهر النجم آسر ياسين ببدلة سوداء وقميص أبيض، والفنان الشاب أدم الشرقاوي ظهر ببدلة وقميص أسود، أما المخرج عمرو سلامة فتألق بإطلالة سوداء مميزة حيث ظهر ببدلة سوداء وتيشرت أسود.

حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

وحرص العديد من نجوم الفن على حضور المهرجان من جميع أنحاء العالم ومنهم: نبيلة عبيد، جوني ديب، شيرين رضا، لبلبة، نادين نسيب نجيم، ماجي بو غصن، محمد ثروت، ياسمين رئيس، قصي خولي، هادي الباجوري، دانييلا رحمة ياسمين صبري، أمينة خليل، عادل كرم، مريم أوزيرلي، ليلى علوي، وويل سميث، دينا الشربيني، شارون ستون، رانفير سينج، مايا دياب، حسن أبو الرووس، داليا مبارك، محمد عبد الرحمن توتا، ظافر العابدين، هند صبري، والمخرج عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، مسعد فودة، نقيب المهن السينمائية، خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما.



مهرجان البحر الأحمر السينمائي

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تقام في الفترة من 30 نوفمبر حتى 9 من ديسمبر المقبل، وتشهد مشاركة عدد ضخم من الأفلام من مختلف أنحاء العالم، كما سيتم تكريم عدد من نجوم العالم، بينهم: ديان كروجر، رانفير سينج، عبدالله السدحان.