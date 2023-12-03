نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة تطلب الدعاء لنجلها بعد إصابته بكسر في ذراعه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شاركت الفنانة زينة جمهورها صورة لنجلها عبر خاصية الآستوري في تطبيق الانستجرام، بعد إصابته بكسر في ذراعه وطلبت من الجمهور الدعاء له.

وذلك بعد أيام من ظهورهم معها أثناء تطوعها في حملة إنقاذ غزة التابعة للهلال الأحمر المصري المصري، وكانت زينة حتي هذه اللحظه متحفظة تمام في عدم ظهوره نجلها سواء عبر حسابها الشخصية أو البرامج.

زينة

زينة تشارك جمهورها كواليس الإسكندراني:

وفي سياق آخر شاركت الفنانة زينة مؤخرًا، جمهورها مجموعة من الصور،من كواليس فيلمها الجديد الذي تشارك به ويحمل اسم "الاسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي.

وظهرت زينة في الصور بإطلالة هادئة،من كواليس الإسكندراني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائلة: "فيلم الإسكندراني، زينة، قمر".

أبطال فيلم الإسكندراني





وانتهت زينة مؤخرًا من تصوير فيلم "الإسكندرانى" مع المخرج خالد يوسف، وتأليف أسامة أنور عكاشة ويشارك فيبطولته أحمد العوضى، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان،محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فني صبري السماك مونتاج عمرو عاكف.

آخر أعمال زينة

ويذكر أن آخر أعمالها هو مشاركتها في مسلسل جعفر العمدة الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي 2023.

أبطال مسلسل جعفر العمدة



مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة،عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمدعبدالله، احسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

وتدور أحداث العمل حول جعفر العمدة كبير منطقة السيدة زينب متزوج من اربع سيدات، واخطف ابنه في صغره ويحاول العثور عليه بشتى الطرق الممكنه ليكتشف خلال رحلة بحثه الكثير من الأسرار الصادمة، في إطار أكشن درامي شيق.