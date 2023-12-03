صفاء أبو السعود: الفنان أشرف عبد الغفور قيمة وقامة فنية وإنسانية عظيمة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 3 ديسمبر 2023 09:31 مساءً - نعت الفنانة صفاء أبو السعود، الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا من قليل إثر حادث مروري بالقاهرة.

وقالت الفنانة صفاء أبو السعود، إن الفنان الكبير أشرف عبد الغفور، يعد قامة وقيمة فنية وإنسانية عظيمة، قدم خلال مشواره الفني مجموعة كبيرة من الروائع الدرامية التي أثرت كثيرا وستظل مؤثرة في وجدان المشاهد المصري والعربي، مشيرة إلى أن أعماله وبصماته وسيرته الفنية والإنسانية الراقية ستظل دائما محل احترام وتقدير من الجميع.

رحم الله الفنان والإنسان أشرف عبد الغفور وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان