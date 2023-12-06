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بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية جيت متأخر لرامي جمال

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. تعرف على كلمات أغنية جيت متأخر لرامي جمال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان رامي جمال تريند اليوتيوب، بعدما طرح أحدث أعماله الغنائية تحت اسم "جيت متأخر" عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات يوتيوب، والتي تعد أولى إصدارته مع بداية موسم الشتاء، واقتربت من تحقيق مليون مشاهدة، ويتعاون رامي جمال في أغنية جيت متأخر مع كلمات محمد مصطفي ملك، الحان محمود أنور، توزيع محمد ياسر، ميكس وماستر محمد مجدي، سوشيال ميديا رضوى علي.

 

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية كلمات أغنية جيت متأخر للنجم رامي جمال..

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كلمات أغنية جيت متأخر للفنان رامي جمال

 

لا جيت متأخر ايوه خلاص

مابقاش نافع

روح بقا ليه راجع

عايز ايه

بتقولي وحشتك والمفروض انا اكون عادي

لا تلاقيك فاضي

قولت اراضيك

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها

كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها

كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

ما كنت قصادك وانت مشيت

وقسيت جامد

ايوه نصيب وارد

يمكن خير

بالعافيه طلعت بقلبي سليم

فانا مش عايز

اي كلام خالص

قولت كتير

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها

كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين

مش كنت طيب قولتها

يا حبيبي في وقتها

كان ممكن احسها

ده انا كنت في عرض كلمتين

كانوا فارقوا شويتين

ده انا بصفى في ثانيتين​​​​​​​

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رامي جمال يروج لـ اغنية "جيت متأخر"

 

ويذكر ان الفنان رامي جمال قد روج للبرومو الدعائي لأغنية جيت مـتأخر من قبل عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليه قائلا: لا جيت متأخر أيوة خلاص مبقاش نافع، روح بقى ليه راجع.. عايز إيه، رامي_جمال، جيت_متأخر كلمات محمد مصطفي ملك الحان محمود انور توزيع محمد ياسر ميكس وماستر محمد مجدي سوشيال ميديا رضوي علي …حاليا علي 
قناتي علي يوتيوب.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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