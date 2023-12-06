بدء فعاليات العرض الخاص لفيلم "شماريخ".. (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - يقام الآن العرض الخاص لفيلم "شماريخ" بطولة الفنان آسر ياسين في إحدى مولات مصر الكبرى، وسط استعدادات مبهرة من المنظمين وفريق العمل.

تفاصيل فيلم "شماريخ "

وفيلم "شماريخ" فيلم أكشن درامي ببعض اللمحات الكوميدية، تدور أحداثه عن رجل يحيا في الظلام في رحلته للتطهر، ولديه مهمة أخيرة يجب أن يقوم بها وهي قتل فتاة تعيش في النور وتعمل محامية، وهذه المحامية نفسها تطلب منه أن يساعدها في الانتقام من شخص يصعب جدًا عليه قتله.

من هم أبطال فيلم “شماريخ”؟

"شماريخ" من بطولة آسر ياسين، وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

شماريخ

تفاصيل مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن العرض العالمي الأول للفيلم كان في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي يقام في الفترة من 30 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، وسيتم اختتام المهرجان بالعرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لفيلم "فيراري" (2023)، فيلم السيرة الذاتية المرشح لجائزة الأوسكار للمخرج مايكل مان وبطولة كل من آدم درايفر وبينيلوبي كروز، وسيُسدل الستار على المهرجان وبرامجه مع عرض خاص لفيلم "الصبي ومالك الحزين" (2023) للعبقري هاياو ميازاكي ومن إنتاج استوديو غيبلي.

برسالة مؤثرة.. عمرو سلامة يهدي "شماريخ" لروح الفنان الراحل مصطفى درويش

وكان قد روج المخرج عمرو سلامة لفيلمه الجديد “شماريخ” بطولة الفنان آسر ياسين، وأمينة خليل، وأهدى العمل للفنان الراحل مصطفى درويش، والمقرر طرحه خلال موسم رأس السنة المقبل وتحديدًا يوم 13 ديسبمر الشهر المقبل بجميع دور العرض السينمائية.

ونشر عمرو سلامة البوستر الدعائي للفيلم عبر حسابه على موقع التغريدات “أكس”، وعلق قائلًا: “قد إيه وقت صعب تعلن عن نزول فيلمك وتحاول تروج له في ظروف زي دي، كما حددت هذه المواعيد سلفًا من قبل الأحداث، فيلم شماريخ سيتاح في السينمات المصرية من ١٤ ديسمبر، عرضه العالمي الأول ١ ديسمبر في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي”.