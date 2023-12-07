تحت شعار "لا عمر للحب".. نجوم أعلنوا ارتباطهم أبرزهم سامح الصريطي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان سامح الصريطي الترند بعد ساعات قليلة من إعلان زواجه من المطربة حنان، وفي السطور التالية سوف نرصد أبرز الفنانين الذين تزوجوا بالرغم من تقدمهم في العمر ليرفعوا بذلك شعارًا “لا عمر للحب”.

ارتباط سامح الصريطي



أعلن الفنان سامح الصريطي رسميًا ارتباطه بالمطربة حنان، مؤكدًا أنه لم يقترف شيئًا عيبًا أو حرامًا، وأن إعلانه عن الزواج لم يكن في السر، ولكنهما لم يجدا وقتًا مناسبًا للإعلان بشكل رسمي، مؤكدًا على أن قصة الحب التي ربطت بينه وبين حنان تكللت بالزواج.



حسين فهمي



تزوج أكثر من 7 مرات، وقد دخل عش الزوجية في سن متأخرة، ارتبط في سن السبعين بعدد من الزيجات، من بينها زواجه من الفنانة لقاء سويدان ورنا القصيبي، وفي عمر الـ 82 عامًا، تزوج مؤخرًا من فتاة خارج الوسط الفني.

مصطفى فهمي



ارتبط مصطفى فهمي أيضًا بالإعلامية اللبنانية فاتن موسى في سن الـ 72 عامًا، ولكن انتهت هذه الزيجة بطلاق غير متوقع.



سعيد صالح



الكوميديان الراحل سعيد صالح تزوج من فتاة في الثلاثينيات، وكانت تصغره بنحو 35 عامًا تقريبًا، تمت هذه الزيجة بعد انفصاله عن زوجته الأولى وأم ابنته الوحيدة، ومع ذلك قبل رحيله، واجه الفنان الكبير خلافات شديدة بين زوجته الجديدة وابنته هند.



عادل أدهم



النجم عادل أدهم عاش قصة حب كبيرة مع لمياء السحراوي، ابنة صديقه، حيث كانت عمرها 17 سنة بينما كان عمر "أدهم" نحو 50 سنة، استمر الزواج حتى وفاته، ولم تقبل لمياء بالزواج مرة أخرى بعد رحيله.

حلمي بكر



على الرغم من تجاوزه السبعين عامًا، عاش الملحن الكبير حلمي بكر العديد من قصص الحب والزواج. قرر خطبة فتاة من خارج الوسط الفني تبلغ من العمر 25 عامًا.