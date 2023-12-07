طوني خليفة لـ "حبر سري": مصر في دمي ودولة تشهد انجازات كبيرة ونظرة للمستقبل

القاهرة - محمد ابراهيم -

أكد الإعلامي طوني خليفة، أنه لم يترك أو يبتعد عن مصر ولا ينافق عما يحدث في مصر من انجازات، قائلا: "أنا لا أنفاق واشتغلت بدول كتير واتكلم عنها بكل احترام ولكن مصر بالنسبة لي في دمي لأني عشت معاناة وأزمات في مصر ونجاحات واعتبر نفسي مصري".

وأوضح طوني خليفة، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن مصر تشهد انجازات كبيرة من بناء وتطوير ونظرة للمستقبل، مضيفا: "في ناس بتقول عايزين نأكل عايز أقولهم كده مفيش نظرة لبكرة واللي بيحدث في مصر هو تعليم لكل مواطن زي تعليم الصيد".

وعن رأيه فيما حدث يوم 7 أكتوبر من عملية طوفان الأقصى، علق قائلا: "أنا مع القضية الفلسطينية وكل ما يخدمها أما كل ما يحدث من أشخاص ومنظمات وأحزاب ودول وأمور ملهاش علاقة بفلسطين نفسها ننتظر حتى نقدر نعطي رأينا لاحقا، وما حدث يوم 7 اكتوبر يحتاج الانتظار للحكم على المشهد في النهاية".