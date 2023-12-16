كاملة أبو ذكري تكشف عن حقيقة ارتباطها بكريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - ردت المخرجة كاملة أبو ذكري، على شائعة إرتباطها بالنجم كريم عبدالعزيز، مؤكدة أنه لم يكن بينها وبين الفنان كريم عبدالعزيز أي علاقة إرتباط أو زواج.

وأشارت كاملة أبو ذكري، خلال حوارها مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج " حبر سري"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن كريم عبدالعزيز زميلها في مجال العمل الفني وممثل كبير، مؤكدة أن هذا لا يمثل إلا شائعة فقط انتشرت في فترة التسعينيات.

وأضافت كاملة أبو ذكرى، أنه لم يكن هناك أي علاقة إرتباط به وهو موهبة كبيرة وتتمنى العمل معه، مؤكدة أن كريم عبدالعزيز فنان كبير والجميع يحبه، مازحة:"ولا هو ولا آسر ياسين ولا أحمد غز.. أنا عايزة رشدي أباظة".