اختيار دينزل واشنطن لتجسيد شخصية "حنبعل" يثير غضب التونسيين

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أحمد جودة - القاهرة - أثار اختيار نجم هوليوود العالمي دينزل واشنطن، لأداء دور "حنبعل" في فيلم قادم لـ "نتفليكس" استياء التونسيين، حيث اعتبروا أن الصياغة العنصرية تقوم بتجاوز تاريخهم.

ويوضح تقرير نشرته شبكة "فوكس نيوز" أن المنطقة الحالية التي يعتبر "حنبعل" جنرالًا أسطوريًا تقع في تونس، ويُعتبر اختيار ممثل أسود لتجسيد حنبعل أمرًا "إشكاليًا"، وفقًا لصحيفة "La Presse" التونسية.

ويستند التقرير إلى مؤرخة ماري ليفكويتز، مشيرًا إلى أن "حنبعل" كان جزءًا من عائلة سامية فينيقية، وكان يُصوَّر في المسرحيات القرطاجية على أنه رجل سامٍ أبيض.

وحملت عريضة على "Change.org" تطالب بإلغاء المشروع، معتبرةً أن هذا "تضليلًا وتزييفًا للتاريخ غير مقبول وغير أخلاقي".

وطالبت العريضة وزارة الثقافة التونسية بالتصدي لـ "هذه المحاولة لسرقة تاريخهم".

يُذكر أن "نتفليكس" أكدت في بيان أن واشنطن، سيتعاون مع المخرج أنطوان فوكو لإعداد الفيلم، الذي من المتوقع أن يسلط الضوء على المعارك التاريخية التي قادها حنبعل ضد روما، وسيكتبه جون لوجان، الحائز على جائزة الأوسكار.