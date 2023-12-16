نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة عن أحداث "فلسطين": قلبي واجعني وحزينة جدًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الفنانة لطيفة، عن حزنها الشديد لما يحدث لأهل غزة بعد الاعتداءات الوحشية التي تعرضوا لها من العدوان الصهيوني الذي أدى إلى استشهاد الآلاف خاصة الأطفال.

تفاصيل منشور لطيفة للشعب الفلسطيني

وكتبت لطيفة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "اكس": "حزينة جدًا وقلبي واجعني من كل اللي بيحصل للشعب الفلسطيني في كل هذه الظروف القاسية وكل هذا الظلم والتدمير والقتل المتعمد للناس والإعلاميين، مفيش غيرك يا قادر يا كريم يا جبار ياعظيم يا رب العالمين تحميهم وتكون معاهم".

وفي سياق آخر، دعمت الفنانة التونسية لطيفة منذ أيام الشعب الفلسطيني عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" بأغنية "يا رب وأنت السلام".

ونشرت لطيفة الأغنية وعلقت: "يا رب وأنت السلام.. قادر على كل شيء تحمي أهالينا في فلسطين وفي غزة الحبيبة ويا رب تخفف عنهم هذا الحزن وهذا التشريد وهذا الدمار.. اللهم آمين فلسطين غزة".

آخر أعمال لطيفة

وكانت آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.