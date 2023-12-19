نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. عمر كمال ومحمود الليثي يطرحان "أخوك يشرف بلد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد كل من المطرب الشعبي عمر كمال، ومحمود الليثي، اليوم لطرح أغنية جديدة بعنوان أخوك يشرف بلد، من فيلم حمص وحلاوة، وذلك عبر تطبيق الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، وذلك بعد قرار نقيب الموسيقيين بتأجيل طرحها لإجراء بعض التعديلات عليها.





تأجيل أغنية أخوك يشرف بجد





كشف المطرب المصري محمود الليثي عن تأجيل طرح أغنية أخوك يشرف بجد، بالتعاون مع المطرب عمر كمال، على أن تطرح يوم الثلاثاءالمقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري.





كتب محمود الليثي عبر حسابه على موقع فيس بوك: احتراما لقرارات نقابة الموسيقين والسيد النقيب مصطفى كامل.. تم تأجيل نزول الأغنيةليوم التلات القادم.. لتعديل بعض المقاطع في الأغنية.. إن شاء الله معادنا يوم التلات ١٩ ديسمبر.









عمر كمال يروج لأغنيته مع محمود الليثي





وروج عمر كمال للأغنية عبر خاصية القصة القصيرة لحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلق عليها قائلا: "بكرة التلات أغنية أخوك يشرف بلد".













آخر أعمال محمود الليثي

ويذكر أن آخر أعمال محمود الليثي هو أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر، بالتعاون مع المطرب عبد الباسط حمودة وحمدي بتشان وحسنالخلعي، وتعد أغنية سطلانة من فيلم بعد الشر من كلمات مصطفى حسن، ألحان كريم عاشور، توزيع أماديو.









آخر أعمال عمر كمال





ويذكر أن أخر أعمال عمر كمال أغنية "صباحك فل" من كلمات إسلام المصري، وتوزيع فيجو الدخلاوي.

