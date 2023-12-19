نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دي كابريو يواعد فتاة عمرها 25 عامًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعيش النجم الأميركي ليوناردو دي كابريو، الفائز بجائزة الأوسكار، قصة حب جديدة مع لوتي موس، عارضة الأزياء التي تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي شقيقة حبيبته السابقة كيت موس.

ورصدت عدسات الكاميرات النجم البالغ من العمر 49 عامًا مع لوتي في أحد مطاعم لندن، حيث ظهرا وهما يتحدثان ويضحكان بانسجام حتى ساعات متأخرة من الليل، ثم غادرا المطعم في الساعات الأولى من الصباح.

يُذكر أن كيت موس كانت قد تواعدت مع ليوناردو قبل نحو 30 عامًا، وتفرقا في نهاية المطاف في عام 2007.

يذكر أن النجم العالمي ليوناردو دي كابريو لطالما تعرض للسخرية بسبب تاريخه في مواعدة النساء الأصغر سنًا.