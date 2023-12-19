نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زوج الإعلامية دعاء فاروق: كانت سند وضهر ليا في عز الألم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث عماد زوج الإعلامية دعاء فاروق، عن محنة المرض التي مر بها، وكشف دعم وسند زوجته في هذه الأزمة.

تفاصيل مرض زوج دعاء فاروق

وحكى زوج الإعلامية دعاء فاروق، خلال حواره مع الإعلامي عمرو الليثي، عن تفاصيل مرضه، قائلًا:" الحمد لله على الأزمة وشعرت ببعض الألم وتناولت مسكنات وكان ألم في الضهر ولم أقلق بشأنه وعندما زاد الألم ذهبت إلى طبيب فطلب مني تحاليل وأشعة".

وتابع خلال حلوله وزوجته الإعلامية دعاء فاروق ببرنامج “واحد من الناس” مع الإعلامي عمرو الليثي:“الدكتور قال لي إنه ورم وبإذن الله بسيط ونذهب إلى دكتور آخر ".

تفاصيل دعم دعاء فاروق لزوجها



وعقبت الإعلامية دعاء فاروق، قائلة: "بعد عمل المنظار علمنا إنه ورم وقال لي الدكتور لا أعرف حميد أو خبيث، وكان ورم في القولون، وقال الطبيب أنه سرطان القولون، وكانت صدمة قوية وقال عماد زوجي الحمد لله، بينما انهرت فور علمي بهذا الخبر".

وتابعت قائلة:" الصدمة كانت قوية وأن الألم كان كبير ورهيب ومهم جدًا الحالة النفسية للمريض، وفي مرحلة معينة كان زوجي يخبط رأسه في الحيطه من الألم، وكنت بجواره وأسانده".

وعقب زوجها قائلًا:“ دعاء ضعيفة جدًا وكانت بتعمل نفسها قوية وتقولي ما تخفش ولكنها تبكي، وأنا اكتشفت دعاء في محنة المرض، وكانت مفاجأة لي لإني لا أتناول الطعام في الخارج ورياضي وكنت أريد أن اعرف السبب فأجاب الطبيب أن الحالة النفسية مهمة جدًا وممكن تكون السبب بنسبة كبيرة”.

دعاء فاروق عن مرض زوجها: كنا لا ننام من شدة الألم وكانت فترة صعبة جدًا

وأوضحت دعاء فاروق، قائلة: "مرض زوجي تتطلب عمل جراحة وحدثت له مضاعفات والألم اشتد عليه، وكان كابوس ووفاة اخته، كما أصيب بكورونا، وكنت بجانبه وهو مريض كانسر ومصاب بكورونا، وحرصت على متابعة حالته ومساندته، وكنا لا ننام من شدة الألم وكانت فترة صعبة جدًا".

وتابعت دعاء فاروق قائلة: "بعض الناس تراني على الشاشة مبتسمة وتقول بتضحك وزوجها تعبان، وتعرضت لظلم من بعض الناس وأنا كنت قوية ولا يفرق معي تلك الأمور، وأعرف كيف أتعامل مع تلك الأمور، وأخفينا المرض لمدة عام ونصف عن الناس وبخاصة والدة عماد".

كما كشفت دعاء عن تعرضها لعملية أخرى حيث قامت باستئصال الرحم وأكدت أنها كانت فترة صعبة للغاية.

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