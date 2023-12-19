دعاء فاروق تفجر مفاجأة بخصوص زواجها وتؤكد: تزوجنا في شهرين

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الإعلامية دعاء فاروق، كواليس زواجها وأكدت أنها تزوجت سريعًا خلال شهرين وأيضًا تحدثت عن توفيقها بين عملها وعائلتها.

دعاء فاروق تكشف كواليس زواجها

وقالت الإعلامية دعاء فاروق:" زواجي من عماد منذ ٢٠ عامًا وتزوجنا بسرعة في خلال شهرين، وربنا أكرمنا ببعض، ووالدته طيبة جدًا واتشجعت على الزواج، وأنا أكبر من عماد بـ ٦ شهور".

وأضافت دعاء، خلال حلولها ضيفة وزوجها ببرنامج واحد من الناس مع الإعلامي عمرو الليثي، قائلة: " أن اللقاء كان بالصدفة ولم أكن أعلم أنه جاء ليراني ويتعرف عليا وكانت مفاجأة لي وله، وتم الاتفاق على الزواج وبسرعة أنهينا كافة التفاصيل وهو كان عايز يتجوز بسرعة، وكانت لوالدته دور مهم في الزواج".

دعاء فاروق تكشف عن نقاط إختلافها مع زوجها في بداية الزواج

وتابعت قائلة:" أحيانًا بتأخر عن البرنامج وأقولهم كنت بحمر الكبدة، ودلوقتي في حد بيساعدني في شغل البيت، وجوزي سي السيد في البيت وقعدنا وقت لحد ما اتفقنا ".

وأكدت أنها تحرص علي حضور حفلات القنوات، بينما زوجها لايحب الحضور بشكل دائم وكان هذا سبب خلاف بينهم في البداية ولكن الآن يتفهم طبيعة عملها.