نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس جان يكشف عن تفاصيل مسلسل جديد ضمن عالم dc القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المخرج جيمس جان في تصريحات جديدة عن نيته لطرح مسلسل تليفزيوني سيكون تابع لعالم الرجل الوطواط من إخراج المخرج مات ريفز.

ووفق ديد لاين، مات ريفز هو نفسه مخرج فيلم الرجل الوطواط الذي طرح من بطولة النجم روبرت باتينسون.

وكان قد علق المخرج والمنتج جيمس جان على تعليقات الجمهور عبر منصات التواصل التي تتسائل حول شكل زي سوبر مان في أفلام سوبرمان المقبلة ضمن عالم dc.

ووفق موقع "ديد لاين"، وجه أحد متابعي جان على منصة إكس سؤالًا له عن الشكل المتوقع لبدلة سوبرمان في الفيلم المنتظر.

وكان السؤال الذي وجه لجان، هل ستكون بدلة سوبرمان القادمة، مستوحاة من الاطلالة الكلاسيكية، أم أنها ستكون ذات طابع حديث، فكانت إجابة جان أنها ستجمع بين الحداثة والكلاسيكية معا.

مشاركة شون جان

يأتي ذلك بعد أن تقرر رسميًا مشاركة شون جان شقيق المخرج جيمس جان ضمن عالم DC السينمائي المستوحى من القصص المصورة في دور رئيسي.

ووفق موقع ديد لاين، كما فعل جيمس جان مع شقيقه في ضمه لأبطال أفلام حراس المجرة، سيضمه الآن لأبطال أفلام DC المقبلة.

وسيقوم شون جان بأداء شخصية من القصص المصورة تدعى ماكسويل لورد في عالم أفلام DC القادم.

مشاريع قادمة

وكان قد كشف المخرج الكبير جيمس جان عن تحديثات تتعلق بمشاريع ستديوهات dc القادمة، التي ستقدم شخصيات سوبرمان وباتمان.

ووفق ديد لاين، أعلن جيمس جان، عن عودته من جديد للعمل على كتابة نصوص الأفلام التي يطرح الأول منها خلال عام 2025 المقبل وهو فيلم Superman Legacy.

هذا الفيلم، كان قد أعلن جيمس جان من قبل عن اختياره لعدد من نجومه، ومنهم ريتشال بروزنهان.

أيضًا أكد المخرج جيمس جان على تمسكه بموعد طرح أول فيلم لعالم DC السينمائي الذي سيقدم شخصية سوبر مان للجمهور في شكل جديد، ضمن عالم سينمائي يعكف على صناعته جيمس جان على غرار عالم مارفل السينمائي.

ووفق موقع ديد لاين، قام جيمس جان بنشر صورة يؤكد بها أن موعد طرح الفيلم سيكون في 2025 كما هو محددًا له، على الرغم من تبعيات أزمة اضرابات هوليوود التي انتهت مؤخرًا.

وسيطرح الفيلم بعنوان SupermanLegacy في تاريخ محدد هو 11 يوليو من عام 2025 المقبل.