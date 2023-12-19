رئيس قصور الثقافة يفتتح فعاليات الدورة 13 للمهرجان القومي للتحطيب بالأقصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 04:29 مساءً - افتتح رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، عمرو البسيوني، فعاليات الدورة الثالثة عشرة للمهرجان القومي للتحطيب، والتي أقيمت بساحة أبو الحجاج بالأقصر، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، وذلك بحضور د. نهلة إمام مستشار وزير الثقافة وخبير التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، وقيادات الهيئة ومحافظة الأقصر، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعمداء وأساتذة الجامعة بالأقصر، والعديد من الإعلاميين.

حيث أعرب عمرو البسيوني، عن سعادته بإقامة المهرجان هذا العام وسط هذه الأجواء الإيجابية، مقدمًا تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية استكمالًا لمسيرة البناء والتنمية، وموجهًا الشكر للدكتورة نيڤين الكيلاني، وزيرة الثقافة، لاهتمامها الكبير بإقامة مثل هذه الملتقيات الهادفة لصون التراث المصري والحفاظ على هويتها العريقة، فضلًا عن تحقيق العدالة الثقافية بأنحاء الجمهورية، مشيدًا بتعاون إدارات الهيئة في تنظيم المهرجان بهذه الصورة المشرفة، ومؤكدًا اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي.

وخلال تقديمه للحفل، قدم الفنان أحمد الشافعي، مخرج المهرجان، الشكر لوزارة الثقافة والهيئة، على تنظيم دورة المهرجان هذا العام، بما يليق بمدينة الأقصر العريقة، وأكد اعتزازه بتكريم اسم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي، مؤسس المهرجان، والحرص على إقامة تدريبات مكثفة للفرق المشاركة من خلال عدة دورات تدريبية، إلى جانب الاستعانة بعدد من شيوخ اللعبة داخل المحافظة، للاستفادة من خبراتهم التي توارثوها عن المصريين القدماء من خلال النقوش الموجودة على جدران المعابد.

أعقب ذلك عرض لفيلم تسجيلى بعنوان "إحنا تاريخ"، تناول تاريخ المهرجان القومي للتحطيب خلال الأعوام السابقة، وبداية نشأة لعبة التحطيب، ثم توالت العروض الفنية للفرق المشاركة، حيث قدمت فرق الأقصر وقنا وسوهاج والمنيا عروضًا فنية استعراضية حول لعبة التحطيب الأصلية، بينما قدمت باقي الفرق استعراضات بالعصا بمصاحبة أنغام المزمار وأغاني التراث الصعيدي، وسط تفاعل كبير من الحضور من أبناء محافظات الصعيد.

واختتم الفعاليات بتكريم اسم المخرج الراحل، بتقديم درع الهيئة وشهادة تقدير، حيث تسلمها عنه نجله الفنان أحمد الشافعي، وذلك في حضور كل من د. هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس الهيئة، عماد فتحي رئيس إقليم جنوب الصعيد الثقافي، إيمان حمدي مدير عام المهرجانات، محمد حجاج مدير عام الفنون الشعبية، أحمد إدريس عضو مجلس النواب، محمد عطا الله عضو مجلس الشيوخ، د. صابرين عبد الجليل عميد كلية السياحة والفنادق، د. خالد عبد النعيم عميد كلية الآثار، د. أحمد محيي عميد كلية الفنون الجميلة، د. محمد رمضان عميد كلية التكنولوجيا والمعلومات، حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر، ولفيف من قيادات وزارة الثقافة والمحافظة وأعضاء مجلسي الشيوخ والنواب.

ويشارك بالمهرجان هذا العام 9 فرق فنية تابعة لهيئة قصور الثقافة وهي بني سويف، المنيا، ملوي، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر للفنون الشعبية، بالإضافة إلى فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، وفرقة الأقصر للآلات الشعبية، ويشرف على تنظيم المهرجان الإدارة المركزية للشئون الفنية، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وذلك بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر.

ومن المقرر أن تقدم حلقات التحطيب بساحة أبو الحجاج بدءًا من الغد الثلاثاء في تمام الثالثة عصرًا، بينما تقدم الفرق الفنية فقراتها الاستعراضية يوميًا في السادسة مساءً، وذلك حتى ختام المهرجان في 20 ديسمبر الحالي.