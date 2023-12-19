مجمع اللغة العربية الأردني يحتفي باليوم العالمي للغة العربية

عمَّان ـ العُمانية: أكَّد سُموُّ الأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي، أنَّ اللُّغة ليست وسيلة تعبير فقط، إنَّما هي فضاء تحليلي موضوعي يأخذ في الحسبان الظروف المعيشية مع تأكيد القِيَم النهضوية. وقال سُموُّه في كلمة له خلال فعاليات مَجْمع اللُّغة العربية الأردني، بمناسبة اليوم العالمي للُّغة العربية ومرور مئة عام على تأسيس (المجمع العلمي في الشرق العربي)، إنَّ اللُّغة العربية تُعدُّ حاضنة حضارية بكلِّ تجلِّياتها، وإنَّها من أعمدة المشروع النهضوي. وفي الجلسة العلمية الأولى التي حملت عنوان (المجمع العلمي العربي في الشرق العربي) قدَّم الدكتور سمير الدروبي عرضًا لكتابه (المجمع العلمي العربي في الشرق)، مُبينًا أنَّه تناول فيه السياقات والإرادات التي رافقت تأسيس المجمع في عمَّان في مطلع عشرينيات القرن الفائت، وأوضح أنَّ من أهداف تأسيس المجمع، توحيد المصطلحات، وتجويد لُغة موظَّفي القطاع العام في عملهم. وفي الجلسة الثانية التي قدَّمها وشارك فيها سُموُّ الأمير الحسن بن طلال، قال الباحث العُماني الدكتور محمود بن مبارك السليمي إنَّ اللُّغة العربية مقدَّسة بالنص القرآني، ومحفوظة وشامخة في كلماتها ومفرداتها واستطاعت أن تتغلبَ على التحدِّيات والصعوبات، منوِّهًا بِدَوْر مجامع اللُّغة العربية في المحافظة على اللُّغة العربية وصونها. ودعا السليمي إلى إيجاد جهود تنطلق من وعي حقيقي في مواجهة العولمة، لافتًا إلى آثار ظاهرة التدريس بغير اللُّغة العربية في الجامعات العربية.