طيور على بحيرة دم .. إصدار مسرحي جديد لعبد الرزاق الربيعي

مسقط ـ العُمانية: صدر لعبد الرزَّاق الربيعي كتاب جديد بعنوان (طيور على بحير دم) صدر عن دار لبان للنشر بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح. يضمُّ الكتاب أربع مسرحيَّات هي: خريف الجسور، وفيروسات صديقة، ودوائر مغلقة، وطيور على بحيرة دم، الذي حمل الكتاب عنوانها. تعالج المسرحيات المكتوبة بلغة شعرية موضوعات تتَّصل بمشكلات الواقع، في عصر عصفت بإنسانهِ الحروب، فزادت من معاناتِه وسلبت إرادته، وصارت تهدِّد أمْنَه ووجوده، مع خفوتِ صوت الضمير، وغياب لُغة الحوار، فلا تجد طيور المحبَّة والسَّلام غير فضاءات معتمة تحلِّق فيها بأجنحة مبلَّلَة بالدم لكنَّها تظلُّ تواصل طيرانها لتحفر كوى يتسرَّب منها ضوء الأمل الذي يسطع على مساحات يُبنى فوقها عالم جديد. والإصدار يندرج في سياق خطَّة لطباعة عشرة إصدارات مسرحية عُمانية خلال الربع الأخير من هذا العام، ضمن مشروع للهيئة العربيَّة للمسرح يهدف إلى رفد المكتبة العربية بالكتب المتخصصة في مجالات الفنون الإبداعية.

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