"حسن المنوفي".. أحمد الفيشاوي يكشف عن شخصيته في فيلم "بنقدر ظروفك" (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد الفيشاوي عن تفاصيل شخصيته في فيلم الجديد "بنقدر ظروفك"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.





وشارك الفيشاوي جمهوره الصور الأولى للشخصية التي يلعبها في أحداث الفيلم، وظهر في الصور على مقعد قيادة سيارة حليق الرأس،وعلق على الصور قائلًا: "حسن إبراهيم المنوفي في فيلم بنقدر ظروفك".





قصة فيلم “بنقدر ظروفك”

تدور أحداث الفيلم في منطقة شعبية، حيث يدخل أحمد الفيشاوي صراعات مع محمود حافظ، ويتناول الفيلم قصة صراعهما حيث يسعىكل منهما للارتباط بـ "بنت الجيران".

أبطال فيلم "بنقدر ظروفك"



يضم فيلم "بنقدر ظروفك" كوكبة من النجوم، منهم نسرين طافش وأحمد الفيشاوي، محمد محمود، محمود حافظ، عارفة عبدالرسول، إبرامسمير، وطاهر أبو ليلة. العمل من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.





أحدث أعمال أحمد الفيشاوي





وفي سياق متصل كان قد أعلن الفنان أحمد الفيشاوي عن انتهاء تصوير فيلمه "عادل مش عادل" في أكتوبر الماضي، والذي ينتمي إلى نوعية الأفلام الكوميدية، استعدادًا لعرضه خلال الفترة المقبلة بدور العرض المصرية، ويظهر خلال أحداثه بشخصية محامي يمر في حياته بالعديد من المشاكل التي يحاول حلها في إطار كوميدي.

فيلم "عادل مش عادل"





ومن المقرر طرح فيلم "عادل مش عادل" في نهاية شهر ديسمبر المقبل، لينافس في دور العرض السينمائية ضمن موسم أفلام الشتاء،ويشارك الفيشاوي في البطولة كلًا من: شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، نوال، بدرية طلبة، بالإضافةلعدد من ضيوف الشرف، وهو من إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

فيلم "السيستم"



ومن جانبه، انتهى مؤخرًا الفنان أحمد الفيشاوي من تصوير مشاهده في فيلمه الجديد "السيستم" وشارك محبيه بعض من صوره داخلكواليس العمل، ويضم العمل مجموعة من النجوم الفن بجانب أحمد الفيشاوي، أبرزهم: طارق لطفي، بسنت شوقي، نسرين طافش، والعملمن تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.