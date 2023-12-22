في موسم الرياض.. عمرو دياب يستعد لإحياء حفل غنائي ضمن حفلات ساوند ستورم

القاهرة - محمد ابراهيم - يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ساوند ستورم ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر طرح تذاكر الحفل اليم الجمعة في تمام الساعة 4 عصرا.

حفل عمرو دياب

ومن المتوقع يقدم عمرو دياب مجموعة من أغانية المميزة التي يتفاعل معها الجمهور الجديدة والقديمة ومنها: "قالي الوداع، تملي معاك، كان طيب، انت الحظ، يا انا يالا، يزم ما تقابلنا".

وبدأت الصفحة الرسمية لـ بنش مارك المنظمة للحفلة حملة الترويج عن حفله المطرب عمرو دياب وذلك عبر موقع التدوينات الصغيرة "تويتر"، والذي بدأت فعالياته من يوم الخميس.

ألبوم عمرو دياب

ومن ناحية أخري، أعلن عمرو دياب عن موعد طرح ألبومه الجديد بعنوان "مكانك" المكون من 12 أغنية، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات 'إنستجرام".

ونشر "دياب" البرومو الدعائي لألبومة الجديد وعلق عليه قائلا: "١٢ أغنية جديدة هدية رأس السنة من عمرو دياب، استنوا الألبوم الجديد "مكانك".

في سياق آخر افتتحت كنزي دياب ابنة الفنان عمرو دياب في لندن خلال الأيام القليلة الماضية معرضها الفني الأول بعنوان "يوميات حياتي" وذلك بمشاركة صديقتها كريستينا، وذلك بحضور والدها النجم الكبير عمرو دياب الذي حرص على دعم ابنته في خطواتها الفنية.

شهد المعرض حضور عائلة كنزي دياب وفي مقدمتهم النجم عمرو دياب وأشقائها عبد الله وچانا وكذلك والدتها السيدة زينة عاشور.