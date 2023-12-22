ماندو العدل يوجه رسالة شكر لإدارة الجونة السينمائي لهذا السبب

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أحمد جودة - القاهرة - وجه المخرج ماندو العدل، رسالة شكر لإدارة الجونة السينمائي لوضعهم صورة لنجل عمه أحمد سامي العدل الذي توفى منذ عدة أشهر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب ماندو العدل: “شكرا لإدارة الجونة السينمائي ألف رحمة ونور يا أحمد”.

منشور رشا سامي العدل

وكانت رشا سامي العدل، أعلنت عن وفاة شقيقها أحمد العدل، وكتبت عبر حسابها على "فيس بوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله المغفور له بإذن الله أخويا وروحي أحمد سامي العدل"، متابعة: "برجاء الدعاء له، اللهم اغفر له وارحمه وادخله الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب واجعل قبره روضة من رياض الجنة

أعماله

وشارك أحمد سامي العدل بالتمثيل في مسلسل "فوق مستوى الشبهات" بطولة الفنانة الكبيرة يسرا، ومن أعماله مسلسل "حارة اليهود" وعمل مساعد مخرج في مسلسل "الحساب يجمع"، ومساعد مخرج في مسلسل "ضد الكسر" بطولة نيللي كريم، كما شارك في السينما في فيلم "اعز الولد" عام 2021، وكانت آخر مشاركته في الفن في مسلسل "جميلة" حيث عمل سكريبت حركة خلاله.

رحيله

وعانى أحمد سامي العدل الذي رحل عن عالمنا اليوم، من مشاكل صحية بالرئة تتلخص في تجلطات رئوية، والتي نتج عنها حدوث أزمة قلبية شديدة له وبشكل مفاجئ لم يستطع الأطباء إسعافه وإنقاذه منها لتودي بحياته، كشف خالد شقيق الراحل أحمد سامي العدل تفاصيل العزاء لشقيقه الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم والذي سيكون عقب الانتهاء من صلاة المغرب في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد وتحديدا قاعة الرزق، وذلك من خلال منشور له على حسابه عبر "فيس بوك"، ومن جانبه أوضح عم الراحل أحمد سامي العدل المنتج محمد العدل أنه تم تشييع الجثمان من من مسجد الفاروق في منطقة المعادي بالقاهرة، عقب صلاة العصر، ومن ثم التوجه إلى الشيخ زايد لإقامة العزاء