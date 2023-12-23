لهذا السبب.. تصدر مجدي الهواري محركات البحث جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما داولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانفصال الهواري عن زوجته الاستايليست دنيا عبدالمعبود، وهو ما نفاه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

سبب شائعة طلاق مجدي الهواري وزوجته

واستندت الأنباء إلى عدم وجود صورًا تجمع الثنائي على صفحتيهما في إنستجرام، إلى جانب قيام دنيا قبل ساعات بنشر كلمات "نكتفي بهذا القدر من شرف المحاولة" عبر خاصية القصص القصيرة بنفس الموقع، الأمر الذي فسره البعض بأنه إعلان لانفصالها، أشارت بعض المواقع إلى قيام مجدي بإلغاء متابعته لحساب دنيا على انستجرام، وهو ما تبين عدم صحته، إذ مازال يتابع حسابها.

الهواري ودينا عبد المعبود في باريس

وسبق، ونشر ‏الهواري صورة تجمعه بزوجته دنيا عبدالمعبود، عبر إنستجرام، مشيرًا إلى تواجدهما في العاصمة الفرنسية "باريس"، ومعلقا "من باريس مع حبي".

‏



أحدث أعمال مجدي الهواري

ومن ناحية أخرى، يستعد لإنتاج جزء ثانى من فيلم «55 إسعاف» الذي قدمه الثنائي أحمد حلمي، ومحمد سعد ومعهم غادة عادل، بعنوان «66 مطافي»، ومن المتوقع أن يحقق نجاحًا كبيرًا فور عرضه، وقال الهواري في تصريحات صحفية له إن فيلم 55 إسعاف كان سيقدمه الفنان الراحل علاء ولي الدين وسيشاركه البطولة الفنان محمد هنيدي، وليلي علوى ولكن لظروف ما تم تغير فريق العمل بالكامل، شارك الهواري في السباق الرمضاني الماضي قبل الماضي بمسلسل “دايما عامر” وهو من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، سينتا خليفة، عمرو عبد الجليل، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، تأليف مايكل عادل، إخراج مجدي الهواري.



زواج مجدي الهواري ودينا عبد المعبود

‏

‏



‏جدير بالذكر أن مجدي الهواري احتفل بزفافه علي دنيا عبد المعبود بأحد أماكن منطقة نيو جيزة، وحضر الحفل أبنائه وعدد من النجوم، ونشر المصور أحمد بيسو عبر حسابه على تيك توك فيديوهات من حفل الزفاف، ظهر فيها مجدي الهواري يرقص مع خالد الصاوي ومحمد جمعة، ويأتي زواج الهواري بعد انفصاله عن الفنانة غادة عادل منذ فترة طويلة كان هناك كثير من الأقاويل حول عودتهما ولكن جاء خبر زواج مجدى من دينا يضع حدا لكل هذه الأقاويل.