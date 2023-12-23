بعد تصدره التريند.. تعرف على قصة حب غادة عادل ومجدي الهواري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما داولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانفصال الهواري عن زوجته الاستايليست دنيا عبدالمعبود، وهو ما نفاه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

تزوج المخرج مجدي الهواري من الاستايليست دنيا عبدالمعبود، بعدما انفصل عن طليقته غاده عادل، بعدما كانا ثنائي مميز على الناحية الشخصية، حيث أنجبت منه أبنائها الخمسة، ما سبب صدمة لعشاقها، حيث قررت غادة وزوجها الانفصال والابتعاد عن بعضهما بشكل طيب حيث ظلت العلاقة بينما طيبة ولم تشهد توترات أو دخول في أزمات، ما فتح الباب أمام إمكانية عودتهما لبعضهما مجدا.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني معلومات قصة حب غادة عادل ومجدي الهواري..

كيف بدأت قصة حب غادة عادل ومجدي الهواري

كانت غادة عادل شابة مثل أي فتاة تسعى لتحقيق حلمها في التمثيل من خلال المشاركة في عدد من الأعمال الفنية العديدة، كانت تتمتع بشقاوة خاصة جعلت الجمهور يلتفت إليها بمجرد ظهورها على شاشات التلفزيون وذلك من خلال مسلسل "الباشا تلميذ"، والذي شاركت به إلى جانب الفنان كريم عبد العزيز ومحمد رجب ورامز جلال ونخبة من النجوم الآخرون، وبمجرد عودة الفنانة إلى مصر كان في انتظارها حب حياتها لكن لم يكن يعلم الثنائى، حيث عرضت عليها صديقتها العمل في مجال الإعلانات رفقة مخرج يدعى مجدى الهواري، لتوافق غادة على عرضها وتبدأ في التعرف على الهواري والذي خطفته من أول نظرة، ليؤكد أن تلك هي زوجته لا محال، بعد عام من تعارفهم وتبادل أطراف الحديث سويا، وقع الثنائي في حب بعضهم وتوجت علاقتهما بالزواج.

زواج مجدي الهواري وغادة عادل

تزوج الثنائي مجدي الهواري وغادة عادل عام 1997، وإنجاب 5 أبناء، حيث استمرت تلك الزيجة إلى ما يقرب من 20 عام، دون أن تظهر مشاكلهم على الساحة الفنية بل كن الاحترام لبعضهم البعض، ولكن قبل الانفصال بأيام قليلة خرج عدد من رواد السوشيال ميديا ليكشفون عن وجود خلاف قوي بين غادة عادل ومجدي الهواري قد يؤدي إلى انفصالهما، وبالفعل تم الانفاصال بين الثنائي في عام 2018، وبدأ علاقة الثنائي الذي كان يقسم الجمهور بها ويتخذها مثل أعلى في العلاقات، بعد فترة كبيرة من توتر العلاقة بينهم تحولت إلى صداقة قوية، حيث اتفق الهواري مع غادة عادل على أن يترك لها المنزل مع اولادها وبدأ يتلقي بأولاده خارج المنزل ويجتمعون جميعهم في المناسبات وعلقت غادة عادل على تلك العلاقة وقالت: العشرة متهونش على حد.