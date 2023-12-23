بعد تصدره التريند.. كل ما تريد معرفته عن مجدي الهواري

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم المخرج مجدي الهواري محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، بعدما داولت بعض المواقع الإخبارية وعدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بانفصال الهواري عن زوجته الاستايليست دنيا عبدالمعبود، وهو ما نفاه الأول عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام.

ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية مقطتفات من حياة المخرج مجدي الهواري..

حياة مجدي الهواري الشخصيه

ولد مجدي الهواري في 30 يونيو عام 1977م، بقنا مدينة نجع حمادي، تخرج في المعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان، ومشهور بالافلام الشبابيه وقد قام ببطولة الافلام الخمسة التي أخرجها، قدم أول أفلامه عام 2001 وهو فيلم 55 إسعاف، ولم يحقق نجاحًا كبيرًا بالإضافة إلى هجوم النقاد عليه، على عكس آخر أفلامه التي قدمها في 2011 وهو فيلم الوتر، وهو طليق الفنانة غادة عادل وله أبناء هم (محمد، عبد الله، مريم، حمزة، عز الدين)، ولكن مجدي الهواري وغادة عادل انفصلوا، وتزواج الهواري في اكتوبر الماضي من الاستايليست دنيا عبدالمعبود.

مشوار مجدي الهواري في عالم الإخراج

وقدم مجدي الهواري أول أعماله في مجال السينما عام 2001 للميلاد، وقام ببطولة أول 5 أفلام مصرية عمل على إخراجها ومن أبرز الأفلام التي أنتجها هو فيلم "55 إسعاف" شارك في البطولة أحمد حلمي، ومحمد سعد، لكن حصد الفيلم بعد عرضه انتقادًا واسعًا، إلا أن ذلك عكس بنجاح الباهر الذي حققه في فيلم الوتر الذي أخرجه عام 2011، حيث كان التطور الإخراجي لمجدي الهواري واضحًا جدًا خلال السنوات العشر هذه، كما أخرج الهواري العديد من المسلسلات والأفلام والمسرحيات التي حازت نجاحًا كبيرًا وثابت في العقول العربية.

أعمال مجدي الهواري

قام مجدي الهواري بـ إخراج العديد من الأعمال منها: مسلسل "دايما عامر"، مسرحية "ياما في الجراب يا"، مسرحية "هابي نيو يير بالعربي"، مسرحية "3 أيام في الساحل"، مسرحية "علاء الدين"، مسلسل "الشارع اللي ورانا"، برنامج "تع اشرب شاي"، برنامج "محارب النينجا بالعربي"، مسلسل "مزاج الخير"، مسلسل "الزوجة الرابعة"، فيلم "الوتر"، فيلم "خليج نعمة"، فيلم "العيال هربت"، فيلم "عيال حبيبة"، فيلم "55 إسعاف"، برنامج فوازير "خليك جريء"، وانتاج عدة افلام منها: فيلم "العفريت"، فيلم "الناظر"، فيلم "بلية ودماغه العالية"، فيلم "عبود على الحدود"، برنامج فوازير "أبيض وأسود تاني".